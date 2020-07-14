В США заявили о пройденном пике нефтедобычи

США прошли пик добычи нефти, об этом заявил глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер в интервью Financial Times.

По его словам, страна уже не сможет добывать 13 миллионов баррелей нефти в сутки. По данным Минэнерго США, больше всего в истории страна добывала в ноябре 2019 года — 12,9 миллиона баррелей в сутки, а в феврале этого года — 12,8 миллиона баррелей.

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Ранее аналитическая компания ShaleProfile Analytics заявила, что США рискуют потерять до трети сланцевой нефтедобычи. Причины этого — падение цен на сырье и рекордное сокращение числа действующих буровых установок (до 318 единиц). 15 крупнейших сланцевых компаний страны сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов.

Цены на нефть упали на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса и неудачной первой сделки ОПЕК+ Россией и Саудовской Аравией. Для большинства американских фирм добыча нерентабельна при стоимости сырья ниже 40 долларов за баррель.

Однако аналитики агентства IHS Markit заявили, что стабильность на рынке нефти будет разрушена, когда цены на нефть достигнут этой отметки, поскольку американские сланцевые производители не брали на себя обязательства по сокращениям в рамках ОПЕК+.

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