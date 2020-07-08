Один из главных источников сланцевой нефти в США получил сокрушительный удар

Американские судебные власти приняли решение о закрытии нефтепровода Dakota Access из-за нарушения экологических требований. Постановление должно быть исполнено до 5 августа, пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что закрытие Dakota Access нанесет сокрушительный удар по месторождению Баккен в Северной Дакоте, одному из главных источников углеводородов из сланца в США. Добываемая здесь нефть идет только через этот трубопровод.

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Как сообщает издание, нефтедобыча на месторождении позволила США стать крупнейшим мировым поставщиком сланцевой нефти. Однако из-за распространения коронавируса и вызванного им падения спроса на топливо производство существенно сократилось — на 500 тысяч баррелей нефти в сутки. При этом трудности возникли еще до пандемии, поскольку серьезную конкуренцию составил Пермский бассейн в Техасе, где нефтедобыча оказалась дешевле.

Точные сроки, в течение которых деятельность нефтепровода будет приостановлена, пока неизвестны. Процесс экологической экспертизы может занять много времени и продлиться до 2021 года.

По данным аналитической компании ShaleProfile Analytics, США рискуют потерять до трети сланцевой нефтедобычи. В качестве причины эксперты назвали рекордное сокращение числа действующих буровых установок — до 318 единиц.

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