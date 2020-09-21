Эксперты оценили инициативы правительства по поддержке экономики

Эксперты оценили фискальные инициативы правительства по поддержке российской экономики в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится в аналитическом статье на сайте телеканала RT.

В материале отмечается, что пандемии серьезно сказалась на экономики РФ. В частности, с апреля по июнь 2020 года ВВП России сократился на 8 процентов, а по итогам года данный показатель может продемонстрировать снижение в 4 процента. При этом, отмечают журналисты RT падение экономики не было столь существенным, как в других странах, переживших пандемию. Такого результата удалось добиться во многом, благодаря поддержки властей населению и бизнесу, пишет RT.

Однако, подчеркивает издание, на достигнутом правительство останавливаться не планирует. «Во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», — приводит RT цитату премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Для того, чтобы выполнить данную задачу в 2021 году, во-первых, планируется сократить часть расходов государственного бюджета. В частности: отменить индексацию зарплат государственных служащих, на 10 процентов сократить все бюджетные траты, не связанные с социальными обязательствами, на 5 процентов снизить программы вооружений. Благодаря этим мера, государственный бюджет следующего года должен получить более 900 миллиардов рублей.

Во-вторых, правительство запланировало ряд мер, связанных с изменениями налогового законодательства, направленных на увеличение налогообложение ряда доходных отраслей. В частности, власти намерены повысить налог на добычу полезных ископаемых, отменить льготы по НДПИ для выработанных месторождений, а также повысить акциз на табачную продукцию на 20 процентов.

Кроме того, планируется стимулировать российский бизнес, для того, чтобы он начал пересматривать соглашения с оффшорными юрисдикциями, для избежания двойного налогообложения. Благодаря этой мере, только за счет пересмотра соглашений с Кипром, ожидаются дополнительные поступления в бюджет в объеме от 130 до 150 миллиардов рублей ежегодно.

Еще одной значимой мерой по поддержке российской экономики, авторы RT, называют законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год.