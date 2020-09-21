Китайский владелец TikTok заявил о сохранении за собой большинства акций

Китайская компания ByteDance, которая является владельцем приложения TikTok, заявила о сохранении за собой большинства акций TikTok Global после заключения сделки с американской стороной. Об этом говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.

Как сообщила ByteDance, за ней остается 80 процентов акций после сделки с компаниями Oracle и Walmart. Китайская компания отметила, что достигла принципиального консенсуса с американскими партнерами. Там выразили надежду, что будущее соглашение будет соответствовать американскому и китайскому законодательству.

20 сентября президент США Дональд Трамп «благословил» покупку американского сегмента приложения TikTok корпорацией Oracle. После покупки сервиса Oracle станет технологическим партнером китайской ByteDance.

До этого ByteDance собиралась подавать в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры правительства США. 6 августа Дональд Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с ByteDance и владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».