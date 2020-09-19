В TikTok ответили на запрет США скачивать приложение

Представитель социальной сети TikTok ответили властям США, которые ранее ввели запрет на скачивание приложения на территории страны. Об этом сообщает телеканал «360».

Там заявили, что не согласны с решением Министерства торговли США и разочарованы тем, что оно намерено запретить новым пользователям скачивать приложение.

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Представители TikTok напомнили, что приложением пользуются 100 миллионов жителей США. Компания, в свою очередь, обеспечивает защиту их конфиденциальности и безопасности. Там также заявили, что уже взяли на себя обязательства обеспечить беспрецедентный уровень прозрачности и ответственности, намного превышающий то, что готовы делать другие приложения.

В TikTok добавили, что за обслуживание и эксплуатацию приложения в США будет отвечать американский поставщик технологий. «Мы будем продолжать оспаривать несправедливый указ», — заключили представители соцсети.

18 сентября стало известно, что США запретят скачивать TikTok и WeChat. При этом указывается, что власти не будут заставлять пользователей удалять приложения с телефонов, однако заставят компании Аpple и Google удалить китайские приложения со своих платформ, доступных на территории страны. При этом Аpple и Google смогут сохранить приложения на платформах, действующих на территории других стран. Помимо этого, американским компаниям будет разрешено вести бизнес на территории Китая через WeChat.

14 сентября компания Oracle подтвердила покупку американского сегмента TikTok. Как будет проводиться сделка и как Oracle будет развивать бизнес, не уточняется. Планируется, что компания станет технологическим партнером китайской ByteDance. При этом президент США Дональд Трамп заявил о неготовности подписаться под сделкой Oracle по покупке приложения.