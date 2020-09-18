США запретят скачивать TikTok и WeChat. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников Министерства торговли США.

Пользователи, живущие на территории Штатов, не смогут устанавливать обновления TikTok или WeChat. Источники подчеркивают, что власти не будут заставлять пользователей удалять приложения с телефонов, однако заставят компании Аpple и Google удалить китайские приложения со своих платформ, доступных на территории страны. При этом Аpple и Google смогут сохранить приложения на платформах, действующих на территории других стран.

Помимо этого, американским компаниям будет разрешено вести бизнес на территории Китая через WeChat. Если же владельцам TikTok удастся заключить сделку по разделению активов с Вашингтоном, власти не будут блокировать приложение на территории страны.

Разделение активов может означать продажу TikTok американской компании. Так, в августе Microsoft подтвердила желание купить приложение у китайской компании ByteDance. Сделка состоится при полном пересмотре безопасности пользовательских данных. В случае успеха сделки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США.

По неофициальным данным, Трамп с июля собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы Китай не мог контролировать работу соцсети в США. Тогда же сообщалось, что американский лидер и вовсе собирается запретить социальную сеть на территории Штатов.

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