Президент США Дональд Трамп пригрозил запретить TikTok. По его словам, в настоящее время рассматриваются разные меры против приложения, передает РИА Новости.

«Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-какие другие вещи. Есть пара вариантов. Посмотрим, что будет», — сказал американский лидер.

О планах запретить в США TikTok ранее сообщал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но никаких конкретных решений пока не принял. «[Вы можете установить TikTok], если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая», — сказал Помпео.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста.