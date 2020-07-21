TikTik обвинили в слежке

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил в слежке TikTok. Соответствующее заявление размещено в рекламе страницы штаба на Facebook.

«TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне», — говорится в тексте сообщения. К посту также прикреплен опрос, следует ли блокировать приложение на территории США.

Трамп уже грозился запретить приложение, называя это способом отомстить Китаю за коронавирус. Подобные планы подтвердил и госсекретарь Майк Помпео. По его словам, установить TikTik можно, «если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая».

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста.