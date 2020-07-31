Microsoft задумалась о покупке TikTok

Компания Microsoft ведет переговоры о покупке социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом стало известно Bloomberg со ссылкой на источник.

В Microsoft и TikTok новости о сделке комментировать отказались, передает Business Insider.

Ранее сообщалось, что американские инвесторы предпринимают попытки купить TikTok. Планы по покупке приложения у китайского владельца начали реализовывать на фоне его возможного запрета в США.

Приложение TikTok появилось в 2017 году. В основном им пользуются подростки и дети младшего возраста. Соцсеть уже заблокировали в Индии и Гонконге.