Трамп приготовился запретить TikTok

Президент США Дональд Трамп приготовился запретить социальную сеть TikTok. Его слова передает ТАСС.

«Раз затронули TikTok, мы запрещаем их в США», — заявил американский лидер. Он напомнил, что может использовать для этого чрезвычайные экономические полномочия или подписать соответствующий исполнительный указ.

Ранее Трамп также пригрозил запретить TikTok. О подобных планах говорил и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но никаких конкретных решений пока не принял.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном соцсетью пользуются подростки и дети младшего возраста.