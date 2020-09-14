Определен покупатель американского сегмента TikTok

Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением TikTok, определила покупателя американского сегмента соцсети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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Покупателем станет американская компания Oracle. По данным источника, она станет технологическим партнером ByteDance и будет обрабатывать пользовательские данные жителей США в приложении.

Предполагается, что сделка будет оформлена как реструктуризация, а не продажа. Информация о том, какая часть операций будет принадлежать китайской компании и ее инвесторам, раскрываться не будет, добавляет источник.

Ранее сообщалось, что ByteDance отказала Micrisoft в продаже бизнеса в США.

23 августа стало известно, что компания ByteDance подаст в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры американского правительства. 6 августа Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

15 сентября истекает срок решения вопроса о продаже активов Tiktok в США. По словам президента США Дональда Трампа, эта дата переноситься не будет, и после нее приложение либо будет закрыто, либо продано.