Определен покупатель американского сегмента TikTok

Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением TikTok, определила покупателя американского сегмента соцсети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Покупателем станет американская компания Oracle. По данным источника, она станет технологическим партнером ByteDance и будет обрабатывать пользовательские данные жителей США в приложении.
Предполагается, что сделка будет оформлена как реструктуризация, а не продажа. Информация о том, какая часть операций будет принадлежать китайской компании и ее инвесторам, раскрываться не будет, добавляет источник.
Ранее сообщалось, что ByteDance отказала Micrisoft в продаже бизнеса в США.
23 августа стало известно, что компания ByteDance подаст в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры американского правительства. 6 августа Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».
15 сентября истекает срок решения вопроса о продаже активов Tiktok в США. По словам президента США Дональда Трампа, эта дата переноситься не будет, и после нее приложение либо будет закрыто, либо продано.