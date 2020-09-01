TikTok нашел покупателя

Китайская компания ByteDance может объявить о продаже TikTok во вторник, 1 сентября. Популярному видеоприложению нашли покупателя, утверждает источник телеканала CNBC, знакомый с ситуацией.

Кто именно им станет, не уточняется. Главными претендентами на бизнес компании в США, Австралии и Новой Зеландии считались Oracle и Microsoft, к которому на днях присоединился Walmart. Также часть приложения захотела купить инвестиционная компания Centricus вместе с разработчиком компьютерных приложений Triller.

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В Вашингтоне указывают, что им все равно, кто станет новым владельцем TikTok. Нынешних собственников обвиняют в сборе личных данных американских пользователей и опасаются, что сервис используют для дезинформации в интересах КНР.

Ранее о своем отказе от покупки заявляли Apple и Google. Сумма сделки оценивается в 20-30 миллиардов долларов.

При этом, как отмечается в сообщении, сделка находится под угрозой из-за позиции китайского правительства. На прошлой неделе оно обновило список технологий, экспорт которых требует специального разрешения, и в него вошла используемая TikTok технология искусственного интеллекта.

Между тем Bytedance подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Она оспорила намерение властей запретить работу приложения в США. После этого исполнительный директор соцсети TikTok Кевин Майер уволился, хотя проработал на этой должности около ста дней. Он объяснил, что не был готов к такому давлению со стороны американского правительства.