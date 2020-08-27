Глава TikTok не выдержал войны с Трампом и ушел

Главный исполнительный директор соцсети TikTok Кевин Майер, пришедший в нее из Disney, подал в отставку через сто дней после начала работы, сообщает The New York Times.
Топ-менеджер объяснил сотрудникам, что не выдержал давления со стороны американских властей. По его словам, перед устройством на работу он не предполагал, что соцсеть будет настолько вовлечена в торговую войну США и Китая.
Майер ушел спустя несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию Дональда Трампа. Поводом для такого шага стало распоряжение главы Белого дома о запрете приложения в США через 45 дней, если его не продадут.
В Вашингтоне уверены, что соцсеть собирает личные данные американских пользователей, а также может использоваться для кампаний дезинформации в пользу Пекина.
В связи с этим гражданам США запрещено иметь какие-либо дела с компанией ByteDance, владеющей TikTok, а сама она должна в течение трех месяцев продать все активы в США и уничтожить все собранные личные данные.
В качестве возможного покупателя китайской соцсети называются крупнейшие технологические компании США. Apple и Google уже опровергли интерес, а вот Microsoft, по данным американских СМИ, отнеслась к возможности более чем серьезно и готова выложить от 10 до 30 миллиардов долларов.