Apple ответила на слухи о планах купить TikTok

Американская компания Apple опровергла слухи о планах купить TikTok. Так компания ответила в Twitter журналисту издания Axios Дэну Примаку (Dan Primack), который ранее, ссылаясь на источники, написал о заинтересованности Apple в сделке.

В своей статье он отметил, что покупка TikTok была бы нетипичной для компании, поскольку китайская соцсеть является кроссплатформенным приложением и имеет сложную политическую подоплеку, связанную с противостоянием властей США и КНР.

Между тем в покупке TikTok заинтересована другая американская компания — Microsoft. Однако американские власти оказывают жесткое давление на всех переговорщиков. Белый дом поставил условие, согласно которому американский бизнес TikTok должен быть куплен любой местной компаний до 15 сентября. В противном случае соцсеть будет заблокирована на территории США. Китайская сторона уже выразила возмущение давлением Вашингтона и обвинила его в попытках украсть приложение.