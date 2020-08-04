Apple захотела купить TikTok

Американская компания Apple захотела купить у китайской ByteDance американский бизнес TikTok. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

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Покупка TikTok была бы нетипичной сделкой для Apple, поскольку, с одной стороны, китайская социальная сеть — это кроссплатформенное приложение, то есть оно работает не только на базе iOS. С другой, TikTok является головной болью с политической точки зрения, пишет издание.

Ранее заинтересованность в покупке социальной сети высказала компания Microsoft. Власти США поставили для сделки жесткие ограничения: ее необходимо закрыть до 15 сентября 2020 года. В противном случае социальная сеть будет заблокирована на территории Соединенных Штатов.

Кроме того, американские власти считают, что либо продавец, либо покупатель должен перевести Минфину США проценты после закрытия сделки. Американский президент Дональд Трамп пояснил свое заявление тем, что без участия Белого дома сделка была бы невозможна. Китайская сторона между тем выразила возмущение давлением со стороны Вашингтона и обвинила его в попытках украсть TikTok.