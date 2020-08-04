Трамп потребовал проценты от покупки TikTok

Президент США Дональд Трамп потребовал перевести Минфину проценты за сделку с американским бизнесом социальной сети TikTok. Сделать это должен либо продавец, либо покупатель, пишет Bloomberg со ссылкой на слова главы Белого дома.

Пока китайская ByteDance (владеет TikTok) и американская Microsoft, которая проявляет интерес к покупке, еще не вышли на сделку. Однако Трамп уже заявил, что американские власти должны получить большие проценты в случае успеха переговоров, потому что без них сделка была бы невозможна.

Как пишет Bloomberg, получение властями США процентов со сделки компании, в которой государство не имеет доли, станет беспрецедентным случаем в новейшей истории.

Ранее Дональд Трамп заявил, что TikTok прекратит деятельность в США, если Microsoft или другая американская компания не купит ее бизнес на территории Соединенных Штатов до 15 сентября. Власти США считают, что TikTok в нынешнем виде представляет угрозу национальной безопасности, поскольку его руководство может передавать данные пользователей властям Китая.