Китай обвинил США в воровстве TikTok (принадлежит китайской ByteDance) из-за давления, которое Вашингтон оказывает на социальную сеть, и переговоры по продаже американской части бизнеса Microsoft. Это следует из редакционной заметки в китайской государственной газете China Daily. Китайские власти зачастую используют издание как информационную площадку, через которую доносят свою позицию до англоязычных читателей.

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«КНР ни при каких обстоятельствах не допустит кражи китайской технологической компании. У Пекина есть множество способов ответить США, если те решатся на такое разбойное нападение», — пишет издание. Оно призвало китайские власти заблокировать сделку по продаже американского бизнеса TikTok США.

Американские власти считают популярную китайскую социальную сеть угрозой национальной безопасности. По их мнению, нынешние владельцы TikTok могут собирать данные об американских пользователях и передавать их властям Китая. В Вашингтоне угрожали заблокировать социальную сеть в стране, однако затем дали понять, что их устроит покупка американской доли местной компанией.

Интерес к покупке TikTok проявила Microsoft, однако Белый дом оказывает давление на переговорщиков. Трамп 3 августа потребовал закрыть сделку до 15 сентября 2020 года под угрозой блокировки, кто бы ни стал покупателем. По мнению американского президента, было бы справедливым, если бы продавец или покупатель перечислили процент от сделки Минфину США, без которого продажа компании была бы невозможной.