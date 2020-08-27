Google исключил возможность покупки TikTok

Американская компания Google исключила возможность покупки социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании Bytedance. Об этом заявил генеральный директор корпорации Сундар Пичаи, передает Bloomberg.

Во время интервью в рамках подкаста Pivot Schooled Пичаи подчеркнул, что у компании нет планов покупать приложение. Как отмечает издание, холдинг Alphabet, в который входит Google, рассматривал возможность приобретения доли соцсети, однако позже отказался от этого плана.

Кроме того, Пичаи рассказал, что TikTok платит за облачные сервисы Google. Он подчеркнул, что соцсеть не подвергается столь тщательной проверке со стороны антимонопольного законодательства, как американская компания.

Ранее Bytedance подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. В китайской компании заявили, что администрация Трампа игнорирует масштабные меры, которые были предприняты владельцами TikTok после того, как американская сторона высказала свои претензии.

Американские власти считают TikTok угрозой национальной безопасности, поскольку приложение якобы может передавать данные об американцах китайским властям. Администрация США отвела 45 дней на прекращение любых сделок с владельцем соцсети в американской юрисдикции. Срок истекает 20 сентября.