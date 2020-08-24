TikTok подал в суд на США

Китайская Bytedance, которая владеет социальной сетью TikTok, подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении на сайте китайской компании.

Bytedance направила жалобу в американский суд 24 августа 2020 года. Она пытается оспорить намерение властей США запретить работу компании на американской территории. В китайской компании заявили, что администрация Трампа игнорирует масштабные меры, которые были предприняты владельцами TikTok после того, как американская сторона высказала свои претензии. В компании указали, что они шли навстречу Вашингтону, даже будучи несогласными с его претензиями.

Американские власти считают TikTok угрозой национальной безопасности, поскольку приложение якобы может передавать данные об американцах китайским властям. Администрация США отвела 45 дней на прекращение любых сделок с владельцем соцсети в американской юрисдикции. Срок истекает 20 сентября.