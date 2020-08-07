Трамп нанес мощный удар по китайским компаниям

Президент США Дональд Трамп своими указами по борьбе с TikTok и WeChat нанес мощный удар по китайским компаниям. Об этом пишет Financial Times.

После появления информации о фактическом запрете TikTok и WeChat в США капитализация ведущих китайских технологических гигантов сократилась на 75 миллиардов долларов, отмечает издание. Так, акции компании Tencent, которая владеет WeChat, упали более чем на 10 процентов на торгах в Гонконге. К закрытию торговой сессии они отыграли половину падения.

Акции Alibaba подешевели более чем на 3 процента по итогам торгового дня, JD.Com — так же упали на 3 процента. Индекс Hang Seng Гонконгской фондовой биржи в пятницу, 7 августа, просел на 1,6 процента.

Трамп ранее дал американским компаниям 45 дней на прекращение сделок с компаниями-владельцами TikTok и WeChat в американской юрисдикции. Белый дом утверждает, что китайские приложения угрожают национальной безопасности США. Трамп подписал указ на фоне переговоров американской Microsoft и китайской ByteDance о покупке TikTok.