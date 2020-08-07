В TikTok отреагировали на указ Трампа о борьбе с соцсетью

Указ президента США Дональда Трампа о борьбе с «угрозой» в лице соцсети TikTok подрывает доверие к верховенству закона на территории американского государства. Так в компании отреагировали на решение администрации Белого дома, опубликовав комментарий на своем официальном сайте.

В TikTok уверены, что исполнительный указ может повлиять на отношение мирового бизнеса к США, так как главенство закона было «магнитом для инвестиций» и «стимулировало экономический рост страны на протяжении десятилетий».

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«Мы шокированы этим недавним указом, так как он был издан без соблюдения надлежащих правовых процедур», — добавили в компании. Представители соцсети подчеркнули, что американские власти также «пытались вмешаться в переговоры между частными компаниями».

В комментарии говорится, что TikTok будет использовать все доступные средства защиты компании через судебные инстанции, чтобы к ним и их пользователям на территории страны было справедливое отношение — если не со стороны администрации США, то со стороны американских судов.

6 августа Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».