Дуров вступился за TikTok и раскритиковал США

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал США за давление, которое власти страны оказывают на владельцев TikTok. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, угрозы запретить приложение на территории Соединенных Штатов могут создать опасный прецедент, который в конечном итоге приведет к крушению интернета как глобальной сети. Он считает, что действия США спровоцируют все больше государств на использование законов о «национальной безопасности» для давления на технические компании и контроля за сегментами интернета.

Дуров также отметил, что из-за подобных решений США, вероятно, лишились морального права критиковать другие страны за ограничение деятельности каких-либо компаний на их территории. При этом он подчеркнул, что понимает, почему США начали угрожать запретом китайского приложения. Предприниматель объяснил, что почти все иностранные приложения для социальных сетей заблокированы в Китае, и КНР сперва нужно открыть свой рынок, а потом уже ожидать подобных действий от других стран.

Такие высказывания Дуров сделал в связи с обсуждением требования властей США к социальной сети TikTok продать все активы, зарегистрированные в Америке. По словам бизнесмена, до этого такими мерами пользовались «только автократии вроде Ирана, Китая или России».

Ранее Дуров заявил, что не собирается продавать созданный им мессенджер Telegram. По его словам, на него выходили с предложениями два фонда, связанные со странами, пытавшимися заблокировать Telegram. В каждом из писем говорилось, что мессенджер скоро перестает работать, поэтому «единственным вариантом остается продать расположенную у них часть компании». Однако предприниматель подчеркнул, что приложение не продается ни частично, ни полностью.