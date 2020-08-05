Дуров высказался о продаже Telegram

Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что не собирается продавать созданный им мессенджер Telegram. В комментарии, опубликованном в своем англоязычном канале, он высказался об отношении к подобным действиям.

«Мы не будем заниматься предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией», — сказал он.

По словам Дурова, на него выходили с предложениями два фонда, связанные со странами, пытавшимися заблокировать Telegram. В каждом из писем говорилось, что мессенджер скоро перестает работать, поэтому «единственным вариантом остается продать расположенную у них часть компании».

Дуров также заметил, что отвечал на присылаемые письма, «как на фото со средним пальцем из 2011 года». «Я горжусь тем, что мы в Telegram всегда отказывались от предложений продать наши операционные мощности в отдельных странах», — подчеркнул он.

Такие высказывания Дуров сделал в связи с обсуждением требования властей США к социальной сети TikTok продать все активы, зарегистрированные в Америке. По словам бизнесмена, до этого такими мерами пользовались «только автократии, вроде Ирана, Китая или России».

Он заключил, что TikTok для многих стран стал той соцсетью, с помощью запрета которой государства пытаются «оправдать попытки заполучить часть мировой сети под себя». Дуров считает, что в конечном итоге такая стратегия может привести к тому, что серьезнее всех пострадают американские компании Facebook и Google.

18 июня Роскомнадзор разблокировал Telegram в России. Мессенджер пытались заблокировать на территории страны с апреля 2018 года. Такое решение принял Таганский суд Москвы из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. Telegram на протяжении двух лет оставался доступен российским пользователям с нерегулярными перебоями в работе из-за попыток блокировки.

Дуров заявил, что разблокировка мессенджера в России не означает, что пользователи лишатся права на конфиденциальность. По его словам, тайна личной переписки останется фундаментальным принципом Telegram во всех странах.