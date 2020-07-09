Дуров обвинил Apple и Google в тотальной мировой эксплуатации

Создатель Telegram Павел Дуров обвинил компании Apple и Google в тотальном контроле за тем, какие приложения миллиарды пользователей по всему миру могут устанавливать на свои телефоны, а также заподозрил корпорации в том, что они собирают налоги со всего человечества. В публикации для своего Telegram-канала он призвал открыто говорить о пагубности текущей ситуации «для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса».

По мнению Дурова, «Apple и Google обязаны своим монопольным положением на рынке именно авторам сторонних приложений для их платформ». При этом разработчикам приходится платить им комиссию в размере 30 процентов от заработка. Для оплаты хостинга, маркетинга, лицензий, налогов и на зарплаты у них остается две трети прибыли, чего не всегда хватает, сетует он.

Дуров назвал сложившуюся ситуацию парадоксальной, потому что, по его мнению, монополисты эксплуатируют людей дважды: сперва разработчики создают приложения, которые обеспечивают конкурентное преимущество, а затем отдают треть заработанного.

«И если Google пока еще предоставляет ограниченную возможность запускать приложения вне их магазина Play Store, то Apple не дает своим пользователям выйти ни на шаг за рамки своей закрытой экосистемы», — отметил создатель Telegram.

Он добавил, что планирует участвовать в дискуссиях с регуляторами в Евросоюзе, начавшими антимонопольное расследование в отношении Apple. Дуров также предложил обязать компанию дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через App Store: «Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах — точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры».

Если этого не произойдет, то, по мнению Дурова, капитализация Apple продолжит расти, а разработчики из Восточной Европы продолжат продавать свои стартапы «за небольшие для гигантов Кремниевой долины суммы».

«Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества — непростая задача», — подчеркнул создатель Telegram и призвал открыто выступать против дуполии Apple и Google на рынке мобильных приложений.

Ранее в июне Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и App Store. Он назвал комиссию в 30 процентов, которую интернет-гиганты берут с продажи цифровых продуктов, безумной. По мнению Дурова, из-за нее разрушаются интересные стартапы, а целые индустрии не имеют шанса появиться.

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