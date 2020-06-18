Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, комиссия в 30 процентов, которую интернет-гиганты берут с продажи цифровых продуктов, выглядит «безумной». Она разрушает интересные стартапы, а целые индустрии не могут появиться. Регуляторы, констатирует Дуров, уже десять лет как бездействуют. «Просто повторите то, как приложения устанавливаются на компьютер», — предложил он в случае AppStore.

Глава Telegram не согласился с аргументом подписчика, что такая политика Apple способствует быстродействию ее смартфонов, поскольку, указал он, люди могут самостоятельно оценивать собственную выгоду.

Накануне Дуров обвинил Facebook и Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, запускаемых якобы от его имени. Он отметил, что подобные сообщения начали появляться в социальных сетях больше года назад и на них неоднократно жаловались, но модераторы продолжают давать им официальный статус. При этом основатель Telegram напомнил, что политическая цензура в Facebook работает очень быстро, а значит, при желании компания могла бы справиться с потоком фальшивых рекламных сообщений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!