Дуров обвинил Instagram и Facebook в заработке на мошенничестве от его имени

Компании Facebook и Instagram больше года зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сам Дуров заявил в своем Telegram-канале.

В подтверждение он привел рекламные посты из Instagram с цитатами, которые ему не принадлежат, но которые авторы объявлений выдают за его слова.

Создатель Telegram отметил, что ни он, ни его мессенджер не предлагают людям никаких способов заработка и что пользователи соцсетей неоднократно жаловались на недостоверные объявления. Несмотря на это, Facebook и Instagram продолжили размещать подобную рекламу. Он уточнил, что первые сообщения о мошенничестве на его имени появились более года назад и с тех пор возникают регулярно.

Дуров подчеркнул, что эти объявления одобряются модераторами соцсетей, получают официальный статус и вводят людей в заблуждение. По его словам, жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди и пенсионеры. «Ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно», — добавил создатель Telegram.

Он призвал пользователей Facebook и Instagram сохранять примеры объявлений мошенников, в которых используется его имя. По словам Дурова, они могут понадобиться в случае возможных судебных разбирательств. Создатель Telegram также выразил надежду на то, что компания Facebook компенсирует пользователям ущерб, нанесенный действиями модераторов, и начнет ответственно относиться к рекламе.

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