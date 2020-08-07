Президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что также был подписан аналогичный указ, касающийся мобильного приложения WeChat. В документах говорится, что распространение в Соединенных Штатах приложений, которые были разработаны в КНР и принадлежат китайским компаниям, «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

Кроме того, утверждается, что TikTok собирает большое количество данных пользователей, в том числе местоположение и историю поиска. Белый дом опасается, что в будущем власти Китая получат доступ к персональным данным граждан США.

Американский лидер обвинил мобильное приложение в цензуре контента, который противоречит установкам компартии Китая. Он заявил, что американская сторона должна предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok ради защитынашу национальной безопасности.

Американские власти считают популярную китайскую социальную сеть угрозой национальной безопасности. По их мнению, нынешние владельцы TikTok могут собирать данные об американских пользователях и передавать их властям Китая. В Вашингтоне угрожали заблокировать социальную сеть в стране, однако затем дали понять, что их устроит покупка американской доли местной компанией.

Интерес к покупке TikTok проявила Microsoft, однако Белый дом оказывает давление на переговорщиков. Трамп 3 августа потребовал закрыть сделку до 15 сентября 2020 года под угрозой блокировки, кто бы ни стал покупателем. По мнению американского президента, было бы справедливым, если бы продавец или покупатель перечислили процент от сделки Минфину США, без которого продажа компании была бы невозможной.