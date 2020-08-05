Microsoft приготовилась отдать десятки миллиардов долларов за TikTok

Один из претендентов на покупку TikTok у китайской ByteDance — американская Microsoft — готова пойти на сделку. Как сообщает CNBC, ее сумма может составить от 10 до 30 миллиардов долларов.

О конкретной стоимости стороны пока не договорились. Уже согласовано, что в случае покупки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США.

Предполагается, что переговоры будут завершены через несколько недель — к 15 сентября. Именной такой срок обозначили американские власти. В противном случае социальная сеть будет заблокирована в США.

Ранее сообщалось о заинтересованности в покупке со стороны Apple, но в компании эти слухи опровергли: покупка TikTok была бы нетипичной для компании, поскольку китайская соцсеть является кроссплатформенным приложением и имеет сложную политическую подоплеку.

В случае успешных переговоров власти США хотят, чтобы либо продавец, либо покупатель перевел американскому Минфину проценты от сделки. Президент Дональд Трамп уверен, что без помощи властей сделка была бы невозможна.