Появилось препятствие для продажи TikTok

Китайское правительство ввело новые ограничения, которые могут стать серьезным препятствием для продажи компанией ByteDance американской части социальной сети TikTok. Об этом пишет The Guardian.

Как пишет издание, поздно вечером в пятницу, 28 августа, Пекин ввел новые ограничения и запреты на экспорт технологий, в соответствии с которыми компании должны запрашивать разрешение правительства. Этот процесс может занять до 30 дней. Предполагается, что китайские власти ввели новые правила, которые не менялись с 2008 года, чтобы отложить продажу TikTok американским покупателям. В частности, из перечня регулируемых экспортных технологий некоторые были исключены, в то же время в список внесли 23 новых дополнения, среди которых есть связанные с искусственным интеллектом, распознаванием лиц и анализом рекомендуемого контента.

Издание приводит слова китайского эксперта по торговле, профессора Цуй Фаня, пояснившего государственным СМИ, что алгорит рекомендаций TikTok основан на отечественных технологиях, которые при продаже соцсети придется передать новому зарубежному владельцу. Эксперт уточнил, что «некоторые передовые технологии могут повлиять на национальную безопасность и общественное благосостояние», поэтому ByteDance следует «серьезно и осторожно рассмотреть вопрос о необходимости приостановки» переговоров о продаже TikTok. В самой же компании заявили, что там осведомлены о новых правилах и заверили в их строгом соблюдении.

Ранее стало известно, что у социальной сети TikTok появился новый потенциальный покупатель — инвестиционная компания Centricus совместно с разрабатывающей компьютерные приложения фирмой Triller подала запрос на приобретение части соцсети. При этом в Белом доме нет мнения о том, кто из потенциальных покупателей соцсети лучше, а кто хуже.

В Вашингтоне уверены, что социальная сеть TikTok собирает личные данные американских пользователей, а также может использоваться для кампаний дезинформации в пользу Пекина. В связи с этим гражданам США запрещено иметь какие-либо дела с компанией ByteDance, владеющей TikTok, а сама она должна в течение трех месяцев продать все активы в США и уничтожить все собранные личные данные.