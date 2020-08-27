В Белом доме высказались о возможном покупателе TikTok

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью газете Politiko высказался о предпочтениях администрации США в отношении возможного покупателя американской части социальной сети TikTok, принадлежащей китайской ByteDance Ltd. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы просто ждем, к чему придет частный сектор. У нас нет мнения о том, кто лучше, а кто хуже», — заявил Кадлоу.

По информации источников агентства Bloomberg, корпорации Oracle и Microsoft подали заявки на покупку американской части соцсети. Заявка Microsoft предполагает партнерство с подтвердившей в четверг, 27 августа, свое участие в сделке Walmart Inc. Окончательные договоренности могут быть достигнуты в течение нескольких недель.

Ранее стало известно, что Microsoft готова пойти на сделку по покупке TikTok. Как сообщает CNBC, ее сумма может составить от 10 до 30 миллиардов долларов. Предполагается, что переговоры будут завершены через несколько недель — к 15 сентября. Именной такой срок обозначили американские власти, которые считают TikTok угрозой национальной безопасности, поскольку приложение якобы может передавать данные об американцах китайским властям. В противном случае социальная сеть будет заблокирована в США.