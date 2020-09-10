TikTok задумал пойти на компромисс с США

Владельцы соцсети TikTok задумались о том, чтобы пойти на компромисс с США и тем самым избежать полной продажи американских операций компании. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Владелец сервиса, компания ByteDance, обсуждает варианты частичной продажи с администрацией США на протяжении нескольких месяцев. По словам источников, вопрос продажи стал особенно актуален после решения китайских властей ограничить экспорт некоторых технологий в США. Помимо этого, вопрос осложнен приближением срока, который американский президент Дональд Трамп поставил перед владельцами TikTok: если они не примут решение о продаже операций в ближайшее время, соцсеть запретят на территории Штатов.

По словам источников The Wall Street Journal, вопрос о продаже рассматривается наряду с другими вариантами: например, реструктуризацией. Помимо этого, TikTok может заключить сделку с технологическим партнером из США.

23 августа стало известно, что компания ByteDance подаст в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры американского правительства: 6 августа президент США Дональд Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

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