Владельцы TikTok отказались продавать приложение Microsoft

Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением TikTok, сообщила Micrisoft об отказе продавать ей бизнес в США. Соответствующее заявление Microsoft опубликовала на своем официальном сайте.

Представители американского IT-гиганта отмечают, что их предложение пошло бы на пользу пользователям сервиса и при этом помогло бы защитить национальные интересы США.

Тем временем 15 сентября истекает срок решения вопроса о продаже активов Tiktok в США. По словам президента США Дональда Трампа, эта дата переноситься не будет, и после нее приложение либо будет закрыто, либо продано.

23 августа стало известно, что компания ByteDance подаст в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры американского правительства. 6 августа Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».