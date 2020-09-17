Мир
 
24 сентября
10:00
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян
Девушку окрестили коровой за полноту в соцсетях и пожелали ей заболеть раком
Названа возможная причина пожара в российской наркологической клинике
В Африке нашли конкурента доллару
В НАСА сравнили добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца
Жених и невеста сыграли свадьбу в хосписе на глазах умирающей бабушки
Жертвами пожара в российской наркологической клинике стали четыре человека
В Госдуме отреагировали на помывших обувь в православном источнике кавказцев
Опубликована вторая предсмертная записка Тесака
Новости партнеров

Трамп заявил о неготовности подписаться под сделкой по покупке TikTok

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности подписаться под сделкой Oracle по покупке приложения TikTok. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая», — сказал американский лидер.

14 сентября компания Oracle подтвердила покупку американского сегмента TikTok. Как будет проводиться сделка и как Oracle будет развивать бизнес, не уточняется. Планируется, что компания станет технологическим партнером китайской ByteDance.

23 августа стало известно, что компания ByteDance подаст в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры американского правительства. 6 августа Дональд Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Oracle подтвердила покупку TikTok
TikTok задумал пойти на компромисс с США
Владельцы TikTok подадут в суд на администрацию США
Другие материалы рубрики
Мир00:0115 сентября

Заложники Японского моря

У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?
01:15Сегодня

Трамп назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в США

00:35Сегодня

Польша инициировала арест связанных с гибелью Качиньского российских диспетчеров

23:4616 сентября

Европарламент предложил ввести санкции против поддерживающих Лукашенко россиян

Мир00:0311 сентября
Ёсихидэ Суга

Кандидат от народа

С клубничной грядки — в премьер-министры. Как сын фермера пробился в политическую элиту Японии
21:5416 сентября

11 процентов молодых американцев назвали евреев виновниками холокоста

21:4116 сентября

Генсек ООН рассказал о «выходящей из-под контроля» пандемии коронавируса

19:5716 сентября

Российское посольство потребовало у Германии доступ к Навальному

Мир00:01 8 сентября

«В интересах Москвы найти того, кто использует яды»

Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
19:1416 сентября

Евросоюз намекнул России на плохие отношения в будущем из-за дела Навального

18:2316 сентября

Рядом с посольством США в Ираке начался обстрел «Катюшами»

17:5816 сентября

В Евросоюзе призвали все страны альянса узаконить однополые семьи

Россия
В Госдуме отреагировали на помывших обувь в православном источнике кавказцев
«Не хочу иметь ничего общего с этим государством»
Умер Максим Тесак Марцинкевич. Как он стал главным неонацистом России и мог ли покончить с собой?
В Москве умерли еще девять пациентов с коронавирусом
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой. Это его последнее интервью
Российский истребитель перехватил британский самолет над Черным морем
В Минздраве ответили на сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса
Появились новые данные об опасности коронавируса
Вирус может жить в организме до 90 дней. Его ищут в воде и пище
Все материалы
Мир
Новый премьер Японии высказался о будущем отношений с Россией
Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева
Трамп предрек заключение мира между Саудовской Аравией и Израилем
Заложники Японского моря
У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?
В Японии выбрали нового премьер-министра
Ёсихидэ СугаКандидат от народа
С клубничной грядки — в премьер-министры. Как сын фермера пробился в политическую элиту Японии
Все материалы
Бывший СССР
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Все материалы
Экономика
Определены главные навыки для достижения успеха
«Пока вы гонитесь за прибылью, я пользуюсь возможностями»
Богатейший человек планеты создал компанию в гараже. Теперь она стоит 1,5 триллиона долларов
Названы самые высокооплачиваемые профессии будущего
Правительство России проведет рекордную приватизацию
Сетевая власть
Цукерберг заработал миллиарды на главной соцсети в мире. Что дальше?
МТС вошла в число лучших компаний по работе с персоналом
Горьковский автозавод даст фору иномаркам
Новую Octavia будут делать в Нижнем Новгороде
Все материалы
Силовые структуры
Компания-владелец автомобиля Захарова попросила отменить приговор Ефремову
Причиной самоубийства Тесака назвали пытки в СИЗО
Из погибшего могли выбивать признания в убийствах 90-х. Его защитники не верят в суицид
Следователи начали проверку обстоятельств гибели Тесака
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО
Атомный шпион
Советский разведчик раскрыл главный военный секрет США и помог СССР создать атомную бомбу
Во ФСИН началась проверка после самоубийства Тесака
Все материалы
Наука и техника
Яблочный сбор
 
«Мозг на стероидах»
 
Делу — время
Как технологии помогают следить за здоровьем и держать себя в форме
Ядерная батарейка
 
Все материалы
Спорт
Стали известны детали домогательств Макгрегора
Анна Щербакова«Было волнительно, аж потряхивало»
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
Фергюсон обратился к главе UFC из-за срыва боя с Порье
Флоренс Гриффит-Джойнер«Соперницы делали квадратные глаза»
Самая быстрая женщина мира совершила модную революцию в спорте. Почему она умерла в 38 лет?
Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов
Красный сентябрь
«Ливерпуль» начинает защиту титула, а «Тоттенхэм» сражается с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Рой Джонс рассказал о взгляде американской пропаганды на русских
Все материалы
Культура
Актер из «Гарри Поттера» заступился за обвиненную в трансфобии Джоан Роулинг
Мамина кровинушка
Монстры из глубин, верующие насильники и роботы в новом сериале Ридли Скотта
Анну Седокову обокрала увлекшаяся онлайн-казино помощница
«Карнавала не будет, все утонет в слезах»
Земфира, свежий «Король и шут» и малолетняя Алсу: кто развлекал Россию, когда ушел Ельцин
Новая возлюбленная Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
«Вирус крутится, лавэшка мутится»
 
Звезда корейских фильмов О Ин-хе покончила с собой в 36 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Активист рассказал об «адских» пытках Тесака перед смертью в СИЗО
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала звездой мирового масштаба. Как ей это удалось?
В России появился новый инструмент для помощи гражданам
Найденный мертвым Тесак обещал не кончать жизнь самоубийством
«Они убивают индустрию»
За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
Сообщения о провокации против Кадырова назвали попыткой забыть о пытках бутылкой
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Диетолог обругала бодипозитив за оправдание «пищевого беспредела» полных людей
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Ким Кардашьян ответила на критику придуманного ею корректирующего белья
Глюкозу раскритиковали за несуразное платье на дне рождения продюсера
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Все материалы
Путешествия
Внешний вид ребенка на пляже в Сочи возмутил отдыхающую
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
Турист прыгнул в бассейн и вынырнул с криком «я ничего не чувствую»
Объяснен реальный смысл ограничений на провоз жидкостей на борту самолета
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Россиянка сравнила цены на отдыхе в Абхазии и Сочи
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Все материалы
Из жизни
Киты-убийцы начали нападать на корабли и озадачили ученых
108-килограммовая женщина сбросила 45 килограммов и поделилась секретом успеха
«Я на такое не подписывалась»
История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
Женщина выложила видео из спорткара за несколько минут до смертельной аварии
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Моложавая 51-летняя женщина раскрыла личную тайну «вечной молодости»
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Все материалы
Раскрыта стоимость новой Skoda Octavia в России
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Молодёжное исполнение, отсылки к Kia K5 и никаких новостей на ходу
Хэтчбек BMW 1 серии получит версию для молодежи
Классические «Жигули» на один день наводнили Москву
Посмотрите, как прошло ГУМ Авторалли, посвященное 50-летию легендарной «Копейки»
Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее
Кто в Америке был быстрее масл-каров?
Презрительное прозвище «пони-кары» не мешало им быстро разгоняться и круто поворачивать
Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России во время коронавируса
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Все детские поликлиники в России станут бережливыми
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Крупнейший в России производитель автовесов вдвое ускорил выпуск продукции
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
Реконструкция ТЭЦ на юге Байкала сократит выбросы на 70 процентов
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Первый виртуальный концертный зал Петербурга откроется раньше срока
Все материалы