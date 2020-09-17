Трамп заявил о неготовности подписаться под сделкой по покупке TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности подписаться под сделкой Oracle по покупке приложения TikTok. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Миллионы из воздуха Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть Какая нелепая смерть Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok

«Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая», — сказал американский лидер.

14 сентября компания Oracle подтвердила покупку американского сегмента TikTok. Как будет проводиться сделка и как Oracle будет развивать бизнес, не уточняется. Планируется, что компания станет технологическим партнером китайской ByteDance.

23 августа стало известно, что компания ByteDance подаст в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры американского правительства. 6 августа Дональд Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».