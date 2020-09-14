Oracle подтвердила покупку TikTok

Компания Oracle подтвердила покупку американского сегмента TikTok, передает CNBC. Как будет проводиться сделка и как Oracle будет развивать бизнес, не уточняется.

Ранее в понедельник, 14 сентября, о возможности приобретения приложения Oracle сообщало агентство Reuters.

Материалы по теме Миллионы из воздуха Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть Какая нелепая смерть Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok

Сама компания называет себя не покупателем, а «надежным поставщиком технологий». Стоимость сделки не уточняется. Планируется, что Oracle станет технологическим партнером китайской ByteDance.

Еще одним претендентом на TikTok была Microsoft, но продавать ей бизнес в США отказались. Срок решения вопроса о продаже активов Tiktok в США истекает 15 сентября. По словам президента США Дональда Трампа, эта дата переноситься не будет, и после нее приложение будет либо закрыто, либо продано.