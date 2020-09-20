США отложили запрет на скачивание TikTok

Министерство торговли США отложило введение запрета на скачивание приложения TikTok до 27 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.

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Уточняется, что это решение было принято по поручению президента США Дональда Трампа «в свете позитивного развития событий».

20 сентября Трамп «благословил» покупку американского сегмента приложения TikTok корпорацией Oracle. После покупки сервиса Oracle станет технологическим партнером китайской ByteDance.

Ранее стало известно, что в случае введения запрета власти США не будут заставлять пользователей удалять TikTok с гаджетов, однако заставят компании Аpple и Google удалить китайские приложения со своих платформ, доступных на территории страны. При этом Аpple и Google смогут сохранить приложения на платформах, действующих на территории других стран.

6 августа Дональд Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с ByteDance и владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».