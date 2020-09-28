В США заблокировали запрет на скачивание TikTok

Суд в США временно заблокировал вступление в силу решения американской администрации об удалении приложения социальной сети TikTok из магазинов приложений Google и Apple. Об этом сообщает Reuters.
Судья Карл Николс удовлетворил просьбу владельцев TikTok о введении временного судебного запрета, однако отклонил прошение о введении аналогичного запрета на ограничение работы соцсети в стране с 12 ноября.
Запрет на скачивание TikTok должен был вступить в силу в воскресенье в 23:59 по местному времени (06:59 понедельника по московскому времени). Ограничения на работу TikTok планируют запустить с 12 ноября, если к тому моменту не будет заключена сделка по продаже приложения.
22 сентября министерство торговли США отложило введение запрета на скачивание приложения TikTok до 27 сентября. Решение было принято по поручению президента США Дональда Трампа «в свете позитивного развития событий».
18 сентября стало известно, что пользователи, живущие на территории Соединенных Штатов, не смогут устанавливать обновления TikTok или WeChat. Власти не будут заставлять пользователей удалять приложения с телефонов, однако обяжут компании Аpple и Google удалить китайские приложения со своих платформ, доступных на территории страны. При этом Аpple и Google смогут сохранить приложения на платформах, действующих на территории других стран.