Трамп передумал насчет TikTok из-за сохранения китайцами контроля над ним

Президент США Дональд Трамп передумал насчет одобрения покупки приложения TikTok компаниями Oracle и Walmart из-за сохранения китайцами контроля над ним. Об этом сообщает Reuters.

«Если мы обнаружим, что они [Oracle и Walmart] не имеют полного контроля, то мы не собираемся одобрять сделку... Мы будем очень внимательно следить за этим», — сказал американский лидер.

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Ранее китайская компания ByteDance, которая является владельцем приложения TikTok, заявила о сохранении за собой большинства акций TikTok Global после заключения сделки с американской стороной. Как сообщила ByteDance, за ней остается 80 процентов акций после сделки с компаниями Oracle и Walmart. Китайская компания отметила, что достигла принципиального консенсуса с американскими партнерами.

20 сентября Трамп «благословил» покупку американского сегмента приложения TikTok. Тогда он думал, что приложение больше не имеет никакого отношения к Китаю и полностью безопасно. Он также рассказал, что в рамках соглашения пять миллиардов долларов будут перечислены на образование в качестве пожертвования.

До этого ByteDance собиралась подавать в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры правительства США. 6 августа Дональд Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с ByteDance и владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

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