Китай передумал продавать TikTok американцам

Китай может передумать и отказаться продавать американское подразделение TikTok компаниями Oracle и Walmart. Как сообщает Reuters, ссылаясь на китайскую The Global Times, Пекин расценил, что условия сделки угрожают национальной безопасности. В то же время официального заявления правительства на этот счет пока не было.

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The Global Times считается связанной с правящей коммунистической партией. Главный редактор издания, Ху Сицзинь, написал, что условия сделки несправедливы и добавил, что соглашение не будет одобрено Пекином. На его твит обратило внимание Incrussia.

Согласно условиям сделки, американское подразделение TikTok купят Oracle и Walmart, при этом китайская ByteDance, которой принадлежит соцсеть, оставит себе 80 процентов акций.

Сначала такое положение дел устроило Вашингтон, но буквально через день президент США Дональд Трамп передумал и отказался одобрить сделку.