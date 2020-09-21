В Германии заявили об угрозах США из-за «Северного потока-2»

Депутат ландтага Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен рассказала об угрозах США из-за «Северного потока-2». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По ее словам, это произошло еще до ситуации с Алексеем Навальным. «Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода», — заявила она.

По мнению Петерзен, отказ от газопровода, в котором заинтересована Германия, повлечет за собой негативные последствия для немецкой экономики. Она отметила, что в реализации проекта принимают участие многие немецкие и европейские компании.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Ранее стало известно, что власти Германии в августе 2020 года предложили США сделку по «Северному потоку-2». Берлин заявил, что готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Вашингтон в обмен должен отказаться от санкций против газопровода.

В сентябре США ответили на предложение Германии. Американская сторона попросила не увязывать диверсификацию источников энергии с «Северным потоком-2», поскольку в Вашингтоне видят в проекте не просто конкурента на рынке. По мнению США, проект представляет угрозу энергетической безопасности Европы. Они также считают, что с помощью газа Россия будет оказывать политическое давление на европейские страны и особенно Украину.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.

