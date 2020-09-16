Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2». В обмен на отказ Вашингтона от санкций Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет немецкая газета Zeit.

Как отмечает издание, американские компании хотят поставлять свой СПГ на германский рынок через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. «Взамен [запуска терминалов] США обеспечат беспрепятственное завершение строительства и эксплуатацию "Северного потока-2"», — говорится в предложении германской стороны, направленном в августе 2020 года министром финансов ФРГ Олафом Шольцом своему американскому коллеге Стивену Мнучину.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию построен более чем на 90 процентов, его должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако завершение проекта осложнили американские санкции, а также угроза новых ограничений со стороны Вашингтона.

В конце 2019 года американская сторона ввела санкции против компаний, которые продают, сдают в лизинг или предоставляют России суда для укладки труб. В результате от сотрудничества с Москвой отказалась швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. Летом 2020 года США захотели распространить санкции и на компании, которые страхуют корабли. В августе также стало известно, что американские сенаторы пригрозили «финансово уничтожить» порт Мукран, в котором хранятся трубы для газопровода и стоит российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство.