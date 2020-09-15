Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию

В сторону порта Мукран в Германии вышло судно снабжения «Иван Сидоренко», которое рассматривается как участник достройки газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

Судно должно зайти в Мукран 17 сентября, до этого оно долгое время стояло на рейде Санкт-Петербурга. В настоящее время в Мукране находится трубоукладчик «Академик Черский».

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«Иван Сидоренко» может использоваться для подвоза труб к нему. Еще одно судно снабжения, «Остап Шеремета», в настоящее время находится в Калининграде, а баржа «Фортуна», также способная достраивать газопровод, стоит в Ростоке.

Из-за санкций США иностранные компании отказались участвовать в укладке последних 160 километров труб по дну Балтийского моря. Ранее «Академик Черский», «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» находились в составе флота «Газпрома» и принадлежали ему, но в июле все три судна сменили собственника и формально больше не связаны с компанией.

Достройку газопровода осложняет как угроза США ужесточить санкции, вплоть до введения санкций, которые ударят по порту Мукран, так и ситуация вокруг Алексея Навального. Германия, где на данный момент находится российский оппозиционер, долгое время оставалась главным сторонником строительства «Северного потока-2», но уже не исключает, что может отказаться от проекта.