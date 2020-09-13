Названы варианты отказа Германии от «Северного потока-2»

У Германии есть шесть вариантов, с помощью которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», пишет издание Politico.

Первым вариантом издание назвало давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. В таком случае изъятие разрешений создаст возможность для оператора газопровода Nord Stream 2 AG подать в суд на Германию. При этом ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода — около 9,5 миллиарда евро.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

В качестве второго варианта издание предлагает Германии следить за ходом судебного процесса с неправительственными организациями, которые выступают против строительства «Северного потока-2». Так, подавшая иск организация Deutsche Umwelthilfe утверждает, что проект несовместим с климатическими целями страны, и призывает заморозить строительство из-за возможного влияния проекта на глобальное потепление.

Другим вариантом может стать национальное ограничение на импорт российского газа. Такой сценарий возможен, если потребуется «гарантировать основные интересы безопасности».

Кроме того, ФРГ может настоять на общих санкциях Евросоюза или дать США возможность ввести ограничительные меры, поскольку те выступают против реализации проекта. Более того, если даже проект будет завершен, его работа может быть осложнена получением лицензии, указывает издание.

Ранее в сентябре власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Но пока официальные власти эти события не связывают. При этом многие немецкие политики призывают канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

Изначально экспортный газопровод «Северный поток-2» должны были сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, однако сроки запуска пришлось перенести на год из-за введенных США ограничений.