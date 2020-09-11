Будущее «Северного потока-2» застряло в суде Германии

Будущее газопровода «Северный поток-2» застряло в суде Германии. Компания Nord Stream 2, которая является оператором проекта, пока не предоставила обоснование апелляции против отказа Федерального сетевого агентства Германии освободить трубу от требований Газовой директивы ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Высшего земельного суда Дюссельдорфа.

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У компании есть срок до 15 сентября, чтобы обосновать свою позицию, сообщили ранее в суде. Там не исключили, что сроки предоставления обоснования могут продлить.

Nord Stream 2 обжаловал решение Федерального сетевого агентства Германии еще в июне этого года. Ведомство посчитало, что «Северный поток-2» подпадает под действие обновленной Газовой директивы Евросоюза, которая распространяется на приходящие в ЕС по морю газопроводы.

Согласно ее нормам, половина мощности трубы должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Однако поскольку в России «Газпром» является монополистом в экспорте газа, труба в случае выполнения требования окажется наполовину пустой.

Чтобы проект не попал под действие правил, его нужно было завершить до конца мая 2019 года. «Газпром» настаивает, что, несмотря на фактическое продолжение строительства (газопровод завершен более чем на 90 процентов), с финансовой точки зрения он был закончен к маю прошлого года. В компании напомнили, что инвесторы осуществляли безвозвратные вложения в проект на условиях действующей в тот момент правовой базы, поэтому нынешнее изменение правил является нарушением их прав.