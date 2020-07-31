Оператор «Северного потока-2» назвал срок подачи иска к ЕС

Решение относительно апелляции оператора «Северного потока-2» на вердикт Суда общей юрисдикции Евросоюза по делу о Газовой директиве примут за 12 месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Nord Stream 2 AG.

Он объяснил, что за этот срок ЕС назовет ответные доводы, после чего Европейский суд должен ответить, допустимо ли новое рассмотрение. В случае положительного решения компания подаст иск на вынесенный ранее вердикт.

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Суд 20 мая отклонил иск Nord Stream 2 AG по поводу нового варианта Газовой директивы, который ограничивал мощность газопровода в два раза. Тогда, как отмечали представители оператора, вопрос по существу не рассматривался, решение было принято на основании процессуальных вопросов.

Поводом для споров в суде стало включение в Газовую директиву морских участков газопроводов, которые приходят в Евросоюз из третьих стран. Чтобы не попасть под нее, маршрут должен был быть завершен до мая 2019 года. Если для первого «Северного потока» такое решение проблем не создало, то статус второго оказался неопределенным.

В Nord Stream 2 AG указывают, что с финансовой точки зрения газопровод завершен. Все инвестиции для его строительства поступили, так что изменение правил ударит по вложившимся в проект компаниям, что противоречит сути европейских законов. В свою очередь в Брюсселе отвечали, что физическое строительство не завершено до сих пор.

Включение в Газовую директиву означает, что как минимум половина мощности газопровода должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Однако в России «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт трубопроводного газа, то есть никакая другая компания даже теоретически не может использовать маршрут.

Ранее Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что Nord Stream 2 AG может начать достраивать газопровод в водах страны после 3 августа.