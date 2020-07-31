«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
В этот день истекает срок обжалования в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики разрешения на использование судов с якорным позиционированием. Оно выдано 6 июля, на апелляцию дается четыре недели.
Представитель ДЭА Луиз Альбэк Йенсен указала, что даже если жалобу в оставшиеся дни подадут, она не станет поводом немедленно приостановить разрешение, если только Совет отдельно не примет такого решения.
Перед возобновлением работ компания должна предоставить новый график прокладки труб. Его утверждение от ДЭА не требуется. Глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен не уточнил, получило ли оно обновленное расписание от оператора.
Между тем Йенсен отметила, что укладывать трубы Nord Stream 2 AG может еще с 19 октября 2019 года, однако для этого следует использовать суда с динамическим позиционированием. Осенью прошлого года строительством занимались трубоукладчики швейцарской компании Allseas, но из-за угрозы санкций со стороны США они прекратили работы.
Система динамического позиционирования установлена на трубоукладчике «Академик Черский», который весной прибыл к месту строительства газопровода. Судно принадлежало «Газпрому», и такая ситуация могла привести к санкциям в отношении российской компании. В июле стало известно, что трубоукладчик сменил владельца. Тем не менее работы по достройке начаты не были.
Разрешение для судов с якорным позиционированием может касаться баржи «Фортуна», которая также находится в районе строительства газопровода.
Ни «Газпром», ни российские власти, ни Nord Stream 2 AG официально не указывали способ, которым будет завершен «Северный поток-2», однако в качестве сроков по-прежнему обозначены конец нынешнего или начало следующего года. Главным препятствием остается позиция США, которые намерены с помощью санкций либо заблокировать работы, либо оказать давление на покупателей газа, чтобы маршрут не удалось использовать.