«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.

В этот день истекает срок обжалования в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики разрешения на использование судов с якорным позиционированием. Оно выдано 6 июля, на апелляцию дается четыре недели.

Представитель ДЭА Луиз Альбэк Йенсен указала, что даже если жалобу в оставшиеся дни подадут, она не станет поводом немедленно приостановить разрешение, если только Совет отдельно не примет такого решения.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

Перед возобновлением работ компания должна предоставить новый график прокладки труб. Его утверждение от ДЭА не требуется. Глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен не уточнил, получило ли оно обновленное расписание от оператора.

Между тем Йенсен отметила, что укладывать трубы Nord Stream 2 AG может еще с 19 октября 2019 года, однако для этого следует использовать суда с динамическим позиционированием. Осенью прошлого года строительством занимались трубоукладчики швейцарской компании Allseas, но из-за угрозы санкций со стороны США они прекратили работы.

Система динамического позиционирования установлена на трубоукладчике «Академик Черский», который весной прибыл к месту строительства газопровода. Судно принадлежало «Газпрому», и такая ситуация могла привести к санкциям в отношении российской компании. В июле стало известно, что трубоукладчик сменил владельца. Тем не менее работы по достройке начаты не были.

Разрешение для судов с якорным позиционированием может касаться баржи «Фортуна», которая также находится в районе строительства газопровода.

Ни «Газпром», ни российские власти, ни Nord Stream 2 AG официально не указывали способ, которым будет завершен «Северный поток-2», однако в качестве сроков по-прежнему обозначены конец нынешнего или начало следующего года. Главным препятствием остается позиция США, которые намерены с помощью санкций либо заблокировать работы, либо оказать давление на покупателей газа, чтобы маршрут не удалось использовать.