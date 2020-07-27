В «Северном потоке-2» отреагировали на угрозу трески

Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отказался считать нерест трески в Балтийском море угрозой для возобновления строительства, сообщает ТАСС.

В компании объяснили, что запрет на работы касается только зоны, известной как Борнхольмский бассейн. Однако обе нитки трубопровода уже уложены в этом районе, так что сезонных ограничений не осталось.

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Пресс-служба Nord Stream 2 AG отреагировала на материал немецкой газеты Die Welt. По мнению автора, Дания не разрешит трубоукладчику приступить к работам по экологическим соображениям, так что начать их Россия сможет только в сентябре.

В начале июля Датское энергетическое агентство по запросу Nord Stream 2 AG разрешило использовать суда с якорным позиционированием на оставшемся участке газопровода. В ведомстве признали, что в этом месте нет захоронений кораблей с боевыми отравляющими веществами, так что донные работы не несут никакой опасности. Однако продолжить строительство можно будет только 3 августа, когда истечет срок обжалования решения.

В настоящее время газопровод построен на 93 процента. Работы прекратились после того, как США пригрозили санкциями судам, задействованным в проекте, а швейцарский подрядчик Allseas увел трубоукладчики. Для завершения проекта могут задействовать российские суда, но в Вашингтоне готовят новые санкции, чтобы любым образом заблокировать строительство.

Германия выступает в поддержку проекта. На разных уровнях предлагается предпринять ответные меры, в том числе ввести пошлины на американский газ, которым страна намерена заменить российский.