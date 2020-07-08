Баржа для достройки «Северного потока-2» пришла в воды Дании

Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», с помощью которой можно достроить трубопровод «Северный поток-2», пришла в воды Дании, свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Накануне баржа вышла из немецкого порта Мукран, где находится база для строительства газопровода. Пунктом назначения в одном из сервисов указан другой немецкий порт Росток.

«Фортуна» вышла из Мукрана на следующий день после того, как Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» с помощью судов с якорным позиционированием. Однако возобновить работы можно будет не ранее 3 августа, когда истечет срок апелляции и если решение никто не оспорит.

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