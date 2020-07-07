Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», способная достроить трубопровод «Северный поток-2», вышла из немецкого порта Мукран после того, как Дания выдала разрешение на достройку объекта с использованием судна, оснащенного системой якорного позиционирования. Об этом свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

По данным порталов, 7 июля судно покинуло Мукран и поплыло на юго-восток. В порту находится логистическая база «Северного потока-2» и хранятся трубы для строительства.

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Дания 6 июля выдала разрешение на достройку «Северного потока-2» с помощью судов с якорным позиционированием. До этого работы могли вестись только трубоукладчиками с динамическим позиционированием. Возобновить укладку труб можно не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению.

Россия планировала завершить строительство «Северного потока-2» в 2019 году, однако вынуждена была перенести сроки из-за санкций США в отношении компаний, задействованных в работах. Из-за ограничений проект покинула швейцарская компания Allseas, чье судно с динамическим позиционированием строило «Северный поток-2».

У России оказалось одно аналогичное судно, способное завершить проект, — «Академик Черский». Однако его не получилось использовать в полной мере из-за сложностей со страховкой. Большинство компаний не хотят страховать его из-за опасения попасть под американские ограничения. Другим способом завершить проект было использование «Фортуны», но для этого требовалось разрешение от Дании.

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