Назван срок возобновления строительства «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство (DEA) назвало срок, после которого можно будет начать работы по достройке российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регулятора.

Отмечается, что работы можно начать производить не раньше 3 августа, когда истечет срок обжалования нынешнего решения датских властей, выдавших разрешение на строительство с использованием судов с якорным позиционированием.

Ранее 6 июля DEA выдало разрешение на прокладку труб в интересах газопровода с использованием менее экологичного типа судов. До этого проводить работы могли только суда с динамическим позиционированием.

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Из-за угрозы санкций со стороны США судно швейцарской компании Allseas было отозвано из Балтийского моря в конце прошлого года. Использовать российский трубоукладчик «Академик Черский» невозможно из-за отказа иностранных страховых компаний сотрудничать с ним.

В этой ситуации единственным вариантом оставалось использование трубоукладчика «Фортуна», однако выданное в декабре разрешение DEA на него не распространялось из-за того, что он оборудован системой якорного позиционирования.

Дания последней из всех стран, в акватории которых проходит «Северный поток-2», разрешила проводить работы в своих территориальных водах. Из-за бюрократических проволочек проект не удалось завершить к изначально намеченному сроку — концу декабря 2019 года.

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