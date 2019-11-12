Участник «Северного потока — 2» сумел избежать штрафа

Крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea, участник проекта «Северный поток — 2», не имеет претензий со стороны польского антимонопольного регулятора, потому что ответила на все запросы. Об этом глава Wintershall Dea Марио Мерен рассказал в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о штрафе в отношении другого участника проекта, французской Engie. Польша потребовала от компании заплатить 40 миллионов евро за недостаточное сотрудничество в расследовании по поводу «Северного потока — 2».

Материалы по теме Всех переиграли Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине

Также Мерен выразил уверенность, что после разрешения Дании на работы в своих водах строительство «Северного потока — 2» удастся завершить в этом году. Однако назвать дату начала работ глава Wintershall Dea затруднился. Он признал, что к зиме работать в Балтийском море объективно сложнее, но заметил, что эта ситуация учитывалась.

Помимо российского Газпрома, Wintershal и Engie, в проекте участвуют германская Uniper, австрийская OMV и англо-голландская Shell. Они не сообщали о претензиях со стороны регулятора.

Первый газ по «Северному потоку — 2» должен был пойти в конце декабря 2019 года, но из-за позиции Дании запуск, возможно, придется несколько отложить. Точные его сроки пока неизвестны.

Польша, наряду с Украиной, странами Балтии и США, выступает против реализации проекта «Северный поток — 2». В республике уверены, что газопровод усилит зависимость Европы от России и навредит безопасности. В свою очередь США хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ). Санкциями компаниям-участникам «Северного потока — 2» грозил президент США Дональд Трамп.

Евросоюз нашел свой способ помешать газопроводу. Он утвердил дополнения к Газовой директиве, согласно которым «Газпрому» придется отказаться от права владения «Северным потоком — 2». Компания Nord Stream 2 AG не согласилась с вердиктом и подала в суд, поскольку посчитала новые правила дискриминационными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!